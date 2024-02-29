Тен Хаг: у Фернандеша высокий болевой порог — это демонстрирует его лидерство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Вы это видели? Футболисты «Ноттингема» весь матч охотились за Бруну. У него была серьёзная травма, но он сделал всё возможное, чтобы органично вписаться в игру и помочь своей команде добыть необходимый результат.

В социальных сетях его часто критикуют, а жаль… У Бруну очень высокий болевой порог. Этот факт раз за разом демонстрирует его лидерство», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.