«Последняя неделя прошла под эгидой академии «Ливерпуля». Клопп — об успехах воспитанников

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру воспитанников академии в двух последних матчах мерсисайдцев. Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «красные» обыграли «Челси» в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли» (1:0). В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» в родных стенах разгромил «Саутгемптон» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Последняя неделя прошла под эгидой академии «Ливерпуля». Я так рад об этом заявить, клянусь вам. Но не стоит забывать, что после открытия трансферного окна на молодых футболистов нашей команды будет повышенный спрос», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
В последних двух матчах в составе «Ливерпуля» на поле появлялись такие воспитанники команды, как вратарь Кивин Келлехер (25 лет), защитники Конор Брэдли (20 лет) и Джарелл Куанса (21 год), полузащитники Бобби Кларк (19 лет) и Трейморис Ньони (16 лет), а также форварды Джеймс Макконнелл (19 лет), Джейден Даннс (18 лет), Льюис Кумас (18 лет) и Кейд Гордон (19 лет).
- 29 февраля 2024
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:45
-
12:44
-
12:41
-
12:40
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:18
-
12:16
-
11:55
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:26
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:35
-
10:26
-
10:10