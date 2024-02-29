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«Последняя неделя прошла под эгидой академии «Ливерпуля». Клопп — об успехах воспитанников

«Последняя неделя прошла под эгидой академии «Ливерпуля». Клопп — об успехах воспитанников
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру воспитанников академии в двух последних матчах мерсисайдцев. Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «красные» обыграли «Челси» в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли» (1:0). В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» в родных стенах разгромил «Саутгемптон» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    
Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Кумас – 44'     2:0 Даннс – 73'     3:0 Даннс – 88'    

«Последняя неделя прошла под эгидой академии «Ливерпуля». Я так рад об этом заявить, клянусь вам. Но не стоит забывать, что после открытия трансферного окна на молодых футболистов нашей команды будет повышенный спрос», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних двух матчах в составе «Ливерпуля» на поле появлялись такие воспитанники команды, как вратарь Кивин Келлехер (25 лет), защитники Конор Брэдли (20 лет) и Джарелл Куанса (21 год), полузащитники Бобби Кларк (19 лет) и Трейморис Ньони (16 лет), а также форварды Джеймс Макконнелл (19 лет), Джейден Даннс (18 лет), Льюис Кумас (18 лет) и Кейд Гордон (19 лет).

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