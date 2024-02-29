Уткин — об эксперименте с судьями: РФС этим показывает, что мы в русле проб ФИФА и УЕФА

Известный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и IFAB в российский футбол.

«В центре внимания оказались судьи, Российский футбольный союз принял решение, я думаю, что это отчасти для того, чтобы показать, что мы находимся в русле каких-то проб, инициатив и экспериментов ФИФА и УЕФА. Теперь российские судьи должны будут объявлять о своём решении, если оно спорное, по громкой связи на стадион. Соглашусь с коллегой Мининым, который указывает на то, что, если бы судьи объясняли, почему они в итоге приняли такое решение, это было бы гораздо интереснее. Но так, объявили и объявили. В принципе, с тем, чтобы понять, что судья решил, как правило, не возникает особенной проблемы, только именно в том, каким путём он к этому пришёл и что для него оказалось более существенным», — сказал Уткин в выпуске своего YouTube-канала.

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка страны арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.