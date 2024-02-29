Мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом» и поиска жилья для сына — Relevo

Файза Ламари, мать и агент форварда «ПСЖ Килиана Мбаппе, работает над переездом своего сына в Мадрид, сообщает Relevo. Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с 25-летним нападающим о подписании на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, последние несколько дней Ламари провела в столице Испании, тщательно подбирая жильё для Мбаппе. Отмечается, что мама форварда также провела несколько встреч с представителями «Реала» для обсуждения деталей перехода своего сына в стан «сливочных».

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее стало известно о предпочтениях Мбаппе, касающихся презентации после возможного перехода в «Реал».