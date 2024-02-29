Игрок ЦСКА Файзуллаев: у России были бы хорошие шансы на победу в Кубке Азии

Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев предположил, как бы выступила национальная команда России на Кубке Азии. По его мнению, россияне имели бы хорошие шансы на победу в континентальном азиатском первенстве.

«У России сильная сборная – шансы на победу были бы очень хорошими. Мне было бы интересно, если бы сборная России перешла в Азию. С сильными командами всегда приятно играть», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии — 2023 дошла до 1/4 финала, уступив будущему победителю турнира сборной Катара в серии пенальти (1:1, пен. 2:3). 20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев сыграл во всех пяти матчах Узбекистана на турнире и отметился двумя забитыми голами.