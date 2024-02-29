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Беллингем успевает восстановиться к матчу с «Валенсией» — Marca

Беллингем успевает восстановиться к матчу с «Валенсией» — Marca
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем близок к возвращению на поле после травмы голеностопа, полученной в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (4:0), сообщает Marca.

По информации источника, 20-летний футболист будет включён в заявку своей команды на выездную игру 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией». Встреча состоится в субботу, 2 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что англичанин проведёт предматчевую тренировку с общей группой.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 29 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.

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