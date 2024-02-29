Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в «Милане»

Атакующий полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам прошедшего месяца. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стоит отметить, что английский футболист завоёвывает данную награду во второй месяц кряду. На протяжении февраля хавбек провёл за «россонери» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Лофтус-Чик — воспитанник академии «Челси». Полузащитник перешёл в «Милан» минувшим летом за € 18,4 млн. В нынешнем сезоне Рубен провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.