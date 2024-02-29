Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Файзуллаев: Акинфеев и Набабкин постоянно спрашивают: «Когда будем есть плов?»

Игрок ЦСКА Файзуллаев: Акинфеев и Набабкин постоянно спрашивают: «Когда будем есть плов?»
Аудио-версия:
Комментарии

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о шутках внутри команды по поводу национального узбекского блюда — плова.

«В раздевалке я сижу между Акинфеевым и Набабкиным ― у меня хорошая компания, ха-ха. Раньше там Баха сидел, а когда он ушёл – меня туда посадили. Мне всё нравится ― они опытные игроки, всегда подсказывают. И всегда спрашивают меня, когда мы будем есть плов», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.

Материалы по теме
«Запирался в ванной, включал воду и плакал». Первое большое интервью с Файзуллаевым в ЦСКА
Эксклюзив
«Запирался в ванной, включал воду и плакал». Первое большое интервью с Файзуллаевым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android