Игрок ЦСКА Файзуллаев: Акинфеев и Набабкин постоянно спрашивают: «Когда будем есть плов?»

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о шутках внутри команды по поводу национального узбекского блюда — плова.

«В раздевалке я сижу между Акинфеевым и Набабкиным ― у меня хорошая компания, ха-ха. Раньше там Баха сидел, а когда он ушёл – меня туда посадили. Мне всё нравится ― они опытные игроки, всегда подсказывают. И всегда спрашивают меня, когда мы будем есть плов», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.