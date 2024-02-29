«Наполи» планирует бесплатно вернуть Жоржиньо

Полузащитник «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо может вернуться в «Наполи». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее хавбек уже играл за «партенопейцев» с 2014 по 2018 год.

По информации источника, боссы неаполитанцев заинтересованы в подписании 32-летнего футболиста на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что конкуренцию «Наполи» готовы составить некоторые клубы АПЛ, турецкой Суперлиги и чемпионата Саудовской Аравии.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее представитель Жоржиньо высказался о возможном месте для продолжения карьеры своего клиента.