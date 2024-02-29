Аршавин: никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но хорошие игроки там есть

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий должность заместителя генерального директора сине-бело-голубых, рассказал, кого он бы хотел подписать из игроков «Спартака» в «Зенит».

«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки. Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов, хоть Михаил и забивает у них. Зиньковский ещё неплохой — он бы боролся за место в стартовом составе «Зенита», — приводит слова Аршавина издание «РБ Спорт».

Напомним, 2 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра пройдёт на «Газпром Арене» и начнётся в 16:30 по московскому времени. «Зенит» первую часть нынешнего сезона завершил на втором месте в таблице, набрав 36 очков. «Спартак» расположился на пятой строчке (30 очков).