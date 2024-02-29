Титов: есть предчувствие, что «Зениту» будет очень непросто в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом». Титов признался, что у него есть предчувствие хорошей игры «Спартака» и непростого матча для «Зенита». Также он заявил, что как болельщик красно-белых недоволен результатами команды в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в Питере не может выиграть очень давно и проигрывает с неприличным счётом. Мне как болельщику красно-белых это не нравится.

Надеюсь, что в субботу мы увидим достойнейший матч. Честно говоря, я не знаю, кто выиграет, потому что у меня есть предчувствие, что «Зениту» будет очень непросто. Мастерство отдельных футболистов «Спартака» может сыграть большую роль в этом противостоянии», – приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Это будет первый официальный матч команд после зимней паузы в сезоне.