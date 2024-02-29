Гвардиола поборется с Артетой и тен Хагом за звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена кандидатов на приз лучшему тренеру февраля. На награду претендуют следующие специалисты: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») и Микель Артета («Арсенал»).

Статистика команд по итогам матчей АПЛ в феврале:

«Арсенал» — четыре победы в четырёх матчах (разница мячей +16);

«Манчестер Сити» — четыре победы и ничья в пяти матчах (разница мячей +6);

«Манчестер Юнайтед» — три победы и поражение в четырёх матчах (разница мячей +4);

Голосование продлится до понедельника, 4 марта. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В январе 2023 года тренером месяца в АПЛ был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, а лучшим футболистом — форвард мерсисайдцев Диогу Жота.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 60 очков после 26 туров. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», уступающий мерсисайдцам всего одно очко. «Арсенал» с 58 очками идёт на третьем месте. Ранее стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту АПЛ в феврале.