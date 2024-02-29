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Титов: в Санкт-Петербурге всегда умели болеть за «Спартак»

Титов: в Санкт-Петербурге всегда умели болеть за «Спартак»
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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых в предстоящем матче с «Зенитом». По его мнению, домашнее поле даёт сине-бело-голубым небольшое преимущество, однако и «Спартак» без поддержки в Санкт-Петербурге остаться не должен.

«Я бы поставил 51% на 49% в пользу «Зенита» только из-за преимущества домашнего поля. Петербуржцы будут играть при своих болельщиках, наверняка будет полный стадион. Хотелось бы, чтобы активные болельщики «Спартака» и «Зенита» пришли поддержать команды. В Питере всегда умели болеть за красно-белых: на «Петровском» и «Газпром Арене» наших болельщиков всегда было очень много», – приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2023/2024. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Это будет первый официальный матч команд после зимнего перерыва в сезоне.

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