«Краснодар ведёт переговоры о продлении контрактов со Сперцяном и Черниковым

«Краснодар» ведёт переговоры с Александром Черниковым и Эдуардом Сперцяном по продлению контрактов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб уже сделал предложения обоим игрокам.

Черников и Сперцян — воспитанники академии «Краснодара». Эдуард в нынешнем сезоне провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетное интернет-издание Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 18 млн. Александр отыграл 23 матча и забил одил гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 5 млн.

«Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав на два очка больше «Зенита».