«Чувствовал, что летаю по полю». Файзуллаев назвал ключевой матч в составе ЦСКА

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вспомнил матч, который он на текущий момент считает главным за период выступлений в составе красно-синих.

«В первую очередь мне надо было быть терпеливым. Я знал, что не будет такого, что приеду и сразу буду выходить в старте. Ждал своего шанса, знал, что возможность будет. Главный тренер не давил, ждал, по чуть-чуть мне давали время.

А потом с «Крыльями» я вышел на второй тайм, показал себя ― этот матч оказался ключевым. Мы играли дома, проигрывали, нам надо было атаковать. Федотов выпустил меня, зарядил уверенностью. Так получилось, что на матче были мама и жена дяди. Это очень мотивировало! Они угадали с матчем, потому что незадолго до этого на «Зенит» приезжал папа – а я тогда на поле не вышел. С «Крыльями» же чувствовал, что летаю по полю. У меня всё получалось», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.