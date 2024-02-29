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«Чувствовал, что летаю по полю». Файзуллаев назвал ключевой матч в составе ЦСКА

«Чувствовал, что летаю по полю». Файзуллаев назвал ключевой матч в составе ЦСКА
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Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вспомнил матч, который он на текущий момент считает главным за период выступлений в составе красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рассказов – 2'     0:2 Салтыков – 22'     1:2 Заболотный – 32'     2:2 Чалов – 75'    
Удаления: Роша – 62' / Солдатенков – 90'

«В первую очередь мне надо было быть терпеливым. Я знал, что не будет такого, что приеду и сразу буду выходить в старте. Ждал своего шанса, знал, что возможность будет. Главный тренер не давил, ждал, по чуть-чуть мне давали время.

А потом с «Крыльями» я вышел на второй тайм, показал себя ― этот матч оказался ключевым. Мы играли дома, проигрывали, нам надо было атаковать. Федотов выпустил меня, зарядил уверенностью. Так получилось, что на матче были мама и жена дяди. Это очень мотивировало! Они угадали с матчем, потому что незадолго до этого на «Зенит» приезжал папа – а я тогда на поле не вышел. С «Крыльями» же чувствовал, что летаю по полю. У меня всё получалось», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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