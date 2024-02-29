Сегодня, 29 февраля, стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за применения допинга. Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: верите, что Погба вернётся в большой футбол после четырёхлетней дисквалификации?

Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно, что «Ювентус» разорвёт контракт с Погба в одностороннем порядке в случае его официальной дисквалификации.