Франко Камоцци ждёт победы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Франко Камоцци, являвшийся советником бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от грядущего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

«В матче «Зенит» — «Спартак» я, как и всегда, жду победы «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.