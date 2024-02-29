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Франко Камоцци ждёт победы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Франко Камоцци ждёт победы «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Франко Камоцци, являвшийся советником бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от грядущего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Зенит» — «Спартак» я, как и всегда, жду победы «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

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