Константин Зырянов: я всё ещё тренер, просто не действующий

Бывший главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался о поиске нового клуба, а также рассказал, как проводит время без работы.

«Пока работы нет. Было несколько предложений, но по не зависящим от меня причинам нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я всё ещё тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал, смотрю много матчей футбольных, анализирую новый современные тенденции. Ну и в целом учусь, читаю книги, не без этого», — приводит слова Зырянова «Спорт день за днём».

Напомним, «Черноморец» объявил об уходе 46-летнего специалиста 15 ноября 2023 года. Под руководством Зырянова новороссийский клуб заработал право выступить в Первой лиге в сезоне-2023/2024. После первой половины турнира команда с юга России располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. Возглавляет таблицу махачкалинское «Динамо» (37 очков).