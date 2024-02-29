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«Это певец?» Луис Энрике — об интересе «ПСЖ» к Рафаэлю Леау

«Это певец?» Луис Энрике — об интересе «ПСЖ» к Рафаэлю Леау
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что парижский клуб заинтересован в приобретении крайнего нападающего «Милана» Рафаэля Леау.

«Он певец? (улыбается). Это шутка, я очень хорошо знаю, кто это. Но я не могу обсуждать игрока, которого нет в нашем клубе. Что я могу сказать, так это то, что если всё пойдёт хорошо, я надеюсь, что в следующем сезоне у нас будет команда более качественная, чем в этом сезоне. В этом у меня нет сомнений. В обороне и атаке, физически, технически и тактически», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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