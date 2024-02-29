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Тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик клуба про Бруну Фернандеша

Тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик клуба про Бруну Фернандеша
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за выложенный ролик о Бруну Фернандеше. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, после матча 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом», который завершился победой манкунианцев со счётом 1:0, в официальном аккаунте «Фулхэма» в одной из соцсетей был опубликован клип, на котором Фернандеш лежит на газоне после контакта с полузащитником Сашей Лукичем во втором тайме, дублированный комедийной музыкой и подписанный «Так рад, что с ним всё в порядке...», сопровождаемый эмодзи с закатыванием глаз.

Тен Хэга спросили о сообщении «Фулхэма», и он ответил: «Я этого не знал, но если они («Фулхэм») это сделали, то это неправильно, абсолютно неправильно для клуба делать такое заявление, совершенно неуместно, неправильно. Они должны извиниться за это».

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