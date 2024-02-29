«Игроки ждут этой встречи». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о матче с «Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о грядущем матче 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграют с «Манчестер Сити». Встреча состоится 3 марта.

«Манчестер Сити» — это хорошая команда, но в нынешнем сезоне хороших команд становится больше. Оглядываясь назад, мы выиграли у них всего один раз. Нам не помешает удача. Знаю точно, что игрокам придётся выложиться на полную», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место. «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.