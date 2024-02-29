Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игроки ждут этой встречи». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о матче с «Сити» в АПЛ

«Игроки ждут этой встречи». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о матче с «Сити» в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о грядущем матче 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграют с «Манчестер Сити». Встреча состоится 3 марта.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» — это хорошая команда, но в нынешнем сезоне хороших команд становится больше. Оглядываясь назад, мы выиграли у них всего один раз. Нам не помешает удача. Знаю точно, что игрокам придётся выложиться на полную», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место. «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик клуба про Бруну Фернандеша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android