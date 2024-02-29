Силкин: «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче между бело-голубыми и «Локомотивом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Полагаю, что «Динамо» будет немного осторожничать в этом матче из-за важности трёх очков. Ничья однозначно пойдёт на пользу лишь «Зениту», поэтому «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство. Но, как мне кажется, игра будет равная, тем более что железнодорожники сейчас довольно неплохо укомплектованы», — приводит слова Силкина RT.

Напомним, встреча в рамках 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке. В активе команды 31 очко.