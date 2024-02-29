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Томас Парти может принять участие в следующем матче лондонского «Арсенала»

Томас Парти может принять участие в следующем матче лондонского «Арсенала»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может принять в матче 27-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед».

«Томас Парти должен быть в составе команды в понедельник. У него была тренировка перед последней игрой, сейчас он провёл две или три тренировки. Все продвигается хорошо», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, полузащитник получил повреждение на тренировке «Арсенала» в октябре 2024 года и с тех пор не выходил на поле. В нынешнем сезоне Томас Парти провёл на поле в общей сложности 341 минуту, приняв участие в пяти матчах. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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