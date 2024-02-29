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Радимов: не считаю, что этот состав «Динамо» способен бороться за чемпионство в РПЛ

Радимов: не считаю, что этот состав «Динамо» способен бороться за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о составе московского «Динамо», а также высказался о шансах москвичей на чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Удивляет ли, что «Динамо» никем не усилилось? Удивляет. Потому что если они хотят бороться, то, конечно, глубина скамейки бело-голубым тоже нужна. Но я думаю, в этом году «Динамо» просто основательно всё подготовит уже к следующему сезону. Они неплохо выступают, тот же «Зенит», как мы помним, обыграли. Но точечные усиления для борьбы за первое место необходимы. Пока я не считаю, что этот состав «Динамо» способен бороться за чемпионство. На следующий год — да, но нужно усиление», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в первом мачте после возобновления РПЛ «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке. В активе команды 31 очко.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
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