Задержание Квинси Промеса и длительная дисквалификация Поля Погба. Главное к вечеру

Квинси Промеса не пустили на самолёт «Спартака», «Трактор» начал плей-офф Кубка Гагарина с выездной победы над «Салаватом Юлаевым», а Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг. «Чемпионат» собрал главные новости в спорте к вечеру 29 февраля.

Футбол

Хоккей

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Салават» в первом матче КГ-2024

Экс-вратарь НХЛ — о привычке Овечкина: мы говорили, что у него случится сердечный приступ

Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

Теннис

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе Себастьяна Корды

Камилла Рахимова уступила Диан Парри во втором круге турнира WTA-250 в Остине

Александр Бублик прошёл в полуфинал турнира в Дубае на отказе Иржи Легечки

Бокс/ММА

Топурия в день боя с Волкановски весил на 10 кг больше, чем на церемонии взвешивания

Нганну рассказал, как Майк Тайсон помогал ему готовиться к бою с Джошуа

Баскетбол

Леброн Джеймс в следующем матче может стать первым игроком, набравшим 40 тысяч очков

Лука Дончич вышел на третье место по количеству трипл-даблов с 30+ очками

Биатлон

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Осло перенесена из-за тумана

Определился победитель Кубка России в зачёте индивидуальных гонок среди мужчин

Стали известны обладатели Кубка России по биатлону в зачёте масс-стартов

Лыжи

Опубликован состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти

Авто

Риккардо — быстрейший в первой практике Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — шестой

Кристиан Хорнер впервые прокомментировал снятие с него обвинений

Волейбол

«Сумму не помню, но потратил на одежду и кроссовки». Бабкевич — о первых премиальных

«С «Локомотивом» всегда было сложно играть». Доигровщица «Динамо» Воробьёва — о поражении

Фигурное катание

Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS по делу Валиевой

Юрист объяснила, почему российские фигуристы могли не знать о подаче апелляции в CAS

Другие

«Вас что, в Россию не пускают?» Лукашенко жёстко раскритиковал развитие спорта в Беларуси

«Бросай пить — вставай на лыжи». Владимир Путин обратился к россиянам