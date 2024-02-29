Задержание Квинси Промеса и длительная дисквалификация Поля Погба. Главное к вечеру
Квинси Промеса не пустили на самолёт «Спартака», «Трактор» начал плей-офф Кубка Гагарина с выездной победы над «Салаватом Юлаевым», а Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг. «Чемпионат» собрал главные новости в спорте к вечеру 29 февраля.
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- Источник: Промес, не сумевший вылететь из ОАЭ, находится в отделении полиции Дубая
- Футболиста «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг
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