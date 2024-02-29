Президент «Наполи» Де Лаурентис: футбол болен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о состоянии современного футбола.

«Футбол болен. Но почему он болен? Потому что экономика футбола больна. Потому что лиги и команды не могут конкурировать друг с другом с финансовой точки зрения. Таким образом, лиги не являются достаточно продуктивными.

Каждый раз УЕФА говорит: «Хорошо, теперь в Лиге чемпионов мы выделяем € 2,4 млрд, в Лиге Европы — более € 500 млн, а в Лиге конференции — более € 238 млн». Но если все команды всё равно в долгах, то это означает, что этой суммы недостаточно.

Так что это неустойчивый футбол. Мало того, что это неустойчиво, так мы ещё играем так много матчей. В конечном итоге мы (футбольные клубы) больше не привлекаем аудиторию», — приводит слова функционера журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).