Абаскаль: было бы странно все сборы готовиться к игре с «Зенитом», которая идёт 90 минут

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также ответил на вопрос о том, как не зациклиться на такой игре.

«Мы имели почти 40 дней (на сборах. — Прим. «Чемпионата»), и было бы странно полностью посвятить время только игре в Санкт-Петербурге, которая продлится 90 минут. Мы следовали чёткому плану, согласно которому готовимся непосредственно к матчу на протяжении последней недели. Ребята уже очень хотят вернуться в Россию и играть. С мотивацией сейчас всё в полном порядке.

Обычно команда летит на выездные матчи накануне игры, а сейчас делает это на день раньше? Это связано с долгим перелетом из Дубая. В пятницу в Петербурге нас ждёт тренировка на синтетическом покрытии. Дополнительный день поможет быть в лучшей форме», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, матч с «Зенитом» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.