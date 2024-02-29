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Абаскаль: было бы странно все сборы готовиться к игре с «Зенитом», которая идёт 90 минут

Абаскаль: было бы странно все сборы готовиться к игре с «Зенитом», которая идёт 90 минут
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также ответил на вопрос о том, как не зациклиться на такой игре.

«Мы имели почти 40 дней (на сборах. — Прим. «Чемпионата»), и было бы странно полностью посвятить время только игре в Санкт-Петербурге, которая продлится 90 минут. Мы следовали чёткому плану, согласно которому готовимся непосредственно к матчу на протяжении последней недели. Ребята уже очень хотят вернуться в Россию и играть. С мотивацией сейчас всё в полном порядке.

Обычно команда летит на выездные матчи накануне игры, а сейчас делает это на день раньше? Это связано с долгим перелетом из Дубая. В пятницу в Петербурге нас ждёт тренировка на синтетическом покрытии. Дополнительный день поможет быть в лучшей форме», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, матч с «Зенитом» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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