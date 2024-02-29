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Новичок «Зенита» Ахметов рассказал, готов ли он к конкуренции за место в составе команды

Новичок «Зенита» Ахметов рассказал, готов ли он к конкуренции за место в составе команды
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Атакующий полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, перешедший в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» в минувшем январе, ответил на вопрос, готов ли он конкурировать за основное место в составе сине-бело-голубых.

«Конкуренция — ​это то, что каждого футболиста делает лучше. Тем более когда ты конкурируешь с игроками топ-уровня и тебе нужно стремиться выжимать максимум из себя. Благодаря этому и происходит развитие. Кроме того, в каких-то конкретных матчах я могу находиться на поле вместе с ними, по тактическим соображениям играя слева или справа. Не обязательно в центре полузащиты. С такими футболистами взаимодействовать легко, они понимают тебя, и ты получаешь удовольствие», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в средней линии «Зенита» играют такие футболисты, как Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос.

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