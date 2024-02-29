Ловчев: Промеса задержали, потому что кто-то недоработал, и Квинси поехал в ОАЭ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Наверное, так и должно быть, что Промеса задержали. Но я не законник, чтобы понимать этот процесс. Видимо, дела Промеса обстоят ещё хуже, чем ждали. Мне кажется, даже если у него был бы российский паспорт, его всё равно задержали бы. Кто-то недоработал, и Квинси поехал не в ту страну, поэтому так и получилось. Но «Спартак» поехал в ОАЭ, когда не было угрозы его задержания», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Промес стал единственным игроком «Спартака», который не прошёл пограничный контроль.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.