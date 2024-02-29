Экс-игрок «Краснодара» Ахметов объяснил, почему «быки» занимают первое место в РПЛ

Бывший атакующий полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, который в минувшем январе перешёл в «Зенит», ответил на вопрос, благодаря чему «быки» смогли столь уверенно выступить в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Секрет в дисциплине и балансе. Команда с характером, каждый знает, что делать на поле, отсюда и результат.

Золотая медаль для меня в случае победы «Краснодара» в чемпионате? Я где-то читал, что по регламенту в случае успеха «Краснодара» медаль мне не полагается. Так что только «Зенит», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место. После аналогичного количества туров «Краснодар» заработал 38 очков и расположился на второй строчке.