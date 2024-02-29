Ловчев: в моё время «Спартак» выложился бы ещё больше с «Зенитом» после случая с Промесом

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о влиянии ситуации с задержанием нападающего Квинси Промеса на предстоящий матч с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Конечно, в матче «Зенит» — «Спартак» я буду переживать за красно-белых. Квинси — лидер команды, без него будет труднее. В мои времена в таком случае команда собралась и выложилась бы на поле ещё больше. Но не знаю, какие внутренние процессы в «Спартаке» происходят сейчас», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.