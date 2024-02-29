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«Начали готовиться к этой игре ещё на сборах». Ахметов — о матче «Зенита» со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своём настрое перед грядущим матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 2 марта.

«Я понимаю принципиальность и важность этого матча. Готовиться к нему мы начали ещё на сборе», — приводит слова Ахметова официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В свою очередь, «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне Ахметов сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.