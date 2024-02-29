«Атлетик» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
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Сегодня, 29 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 23:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 25'
В 1/4 финала этого турнира мадридский клуб обыграл «Севилью» со счётом 1:0. В свою очередь, «Атлетик» одержал победу в матче с «Барселоной», обыграв сине-гранатовых в дополнительное время со счётом 4:2.
Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».
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