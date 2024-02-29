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РПЛ запретила «Спартаку» провести матч с «Факелом» на домашней арене из-за состояния поля

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

«В соответствии с регламентом Мир РПЛ ФК «Спартак-Москва» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом».

В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определён по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», — сказано на официальном сайте РПЛ.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место.