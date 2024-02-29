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Тренер вратарей «Локомотива»: в 2010-м у меня премиальных выходило больше, чем у игроков

Тренер вратарей «Локомотива»: в 2010-м у меня премиальных выходило больше, чем у игроков
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал об уходе из клуба в 2010 году, когда президентом железнодорожников была Ольга Смородская.

«Красножан хотел, чтобы я остался в команде, но Смородская была не согласна. «Даже не произносите фамилию Хапова при мне», — говорила она.

Когда я пришёл в клуб, мне предложили контракт на три года, в котором чётко была прописана зарплата и премиальные. Смородская, не успев прийти, сразу начала устанавливать свои правила и заключать новые контракты с меньшими премиальными, но мой контракт оставался прежним. Получилось так, что у меня премиальных выходило больше, чем у игроков и главного тренера.

Смородская мне эти деньги просто не платила. За четыре месяца набежала приличная сумма. В конце сезона Ольга Юрьевна вызвала меня на разговор: «Меня устраивает ваша работа, я готова предложить вам новый контракт, но только с тем условием, что от тех денег, которые вы уже заработали, откажетесь». Я был готов пойти на понижение зарплаты, но от заработанных денег отказываться не собирался», — приводит слова Хапова Sport24.

Напомним, с 2002 по 2006 год Смородская была начальником команды ЦСКА. 29 июля 2010 года Ольга была назначена на пост президента московского «Локомотива», где проработала до 2016-го. Свою работу в «Локо» она начала с большого количества кадровых перестановок. Также Смородская конфликтовала с Юрием Сёминым, которого позже уволила с поста главного тренера клуба. Во время её президентства была закрыта вторая команда «Локомотива», выступавшая во Второй лиге.

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