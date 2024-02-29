Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о возможном трансфере Осимхена

Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о возможном трансфере Осимхена
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что опция выкупа нападающего Виктора Осимхена является очень высокой.

«Некоторые игроки остаются на долгие годы, других хотят заполучить «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».Трудно удержать игроков, когда они нужны богатым клубам.

Я могу подтвердить, что есть условие о стоимости выкупа (Осимхена), очень высокое», — приводит слова функционера «Наполи» журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 21 игру во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

Материалы по теме
Стала известна сумма, за которую «Челси» и «ПСЖ» смогут подписать Осимхена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android