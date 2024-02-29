Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о возможном трансфере Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что опция выкупа нападающего Виктора Осимхена является очень высокой.

«Некоторые игроки остаются на долгие годы, других хотят заполучить «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».Трудно удержать игроков, когда они нужны богатым клубам.

Я могу подтвердить, что есть условие о стоимости выкупа (Осимхена), очень высокое», — приводит слова функционера «Наполи» журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 21 игру во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.