Форвард «Зенита» Кассьерра сравнил новичка «Краснодара» Кастаньо с Венделом

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об игре новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, с которым они вместе выступают за сборную Колумбии. Напомним, о подписании контракта с колумбийцем пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года.

«Я не так много видел Кастаньо в игре, мы провели лишь несколько совместных тренировок в сборной. Кевин – техничный игрок, который больше времени проводит в атаке. Если и сравнивать Кастаньо с кем-то из игроков «Зенита», то с Венделом, а не Барриосом. Кастаньо не питбуль, который постоянно идёт в отбор, а игрок, который чаще участвует в конструировании атак», — сказал Кассьерра.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.