Тренер сборной Франции Дешам: не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о четырёхлетней дисквалификации для полузащитника «петухов» и «Ювентуса» Поля Погба за употребление допинга.

«Я ни на секунду не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг. Разумеется, я не могу оставаться равнодушным к его трагедии, учитывая его заслуги перед сборной и наши личные отношения.

Подобная ситуация огорчает меня. Надеюсь, её можно урегулировать. Хочу верить в это.

Наличие допинга не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит ещё одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещённые препараты сознательно», — приводит слова Дешама L’Équipe.

Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.