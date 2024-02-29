Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Франции Дешам: не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг

Тренер сборной Франции Дешам: не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о четырёхлетней дисквалификации для полузащитника «петухов» и «Ювентуса» Поля Погба за употребление допинга.

«Я ни на секунду не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг. Разумеется, я не могу оставаться равнодушным к его трагедии, учитывая его заслуги перед сборной и наши личные отношения.

Подобная ситуация огорчает меня. Надеюсь, её можно урегулировать. Хочу верить в это.

Наличие допинга не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит ещё одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещённые препараты сознательно», — приводит слова Дешама L’Équipe.

Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

Материалы по теме
Футболиста «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android