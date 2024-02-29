Глава «Торпедо»: новость о проведении матча «Спартака» в «Лужниках» нас не устраивает

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» может провести матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» на стадионе «Лужники» при том условии, что на следующий день на этой арене должны сыграть чёрно-белые.

«Новость о проведении матча «Спартак» — «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть. Однако это не должно быть в ущерб «Торпедо». Пусть они играют после нас.

Эта история — продолжение безумства, которое есть в формате «осень-весна». Когда мы перейдём на другой формат? Надо, чтобы высшее руководство страны об этом сказало? Я этого не понимаю», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Спартак» — «Факел» состоится 10 марта. В свою очередь, игра «Торпедо» с «Тюменью», которая также должна пройти на стадионе «Лужники», назначена на 11 марта.