Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Торпедо»: новость о проведении матча «Спартака» в «Лужниках» нас не устраивает

Глава «Торпедо»: новость о проведении матча «Спартака» в «Лужниках» нас не устраивает
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» может провести матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» на стадионе «Лужники» при том условии, что на следующий день на этой арене должны сыграть чёрно-белые.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новость о проведении матча «Спартак» — «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть. Однако это не должно быть в ущерб «Торпедо». Пусть они играют после нас.

Эта история — продолжение безумства, которое есть в формате «осень-весна». Когда мы перейдём на другой формат? Надо, чтобы высшее руководство страны об этом сказало? Я этого не понимаю», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Спартак» — «Факел» состоится 10 марта. В свою очередь, игра «Торпедо» с «Тюменью», которая также должна пройти на стадионе «Лужники», назначена на 11 марта.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
РПЛ запретила «Спартаку» провести матч с «Факелом» на домашней арене из-за состояния поля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android