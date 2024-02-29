Хапов — о ссоре Это'О и Карлоса: ты пока от львов в Африке бегал, я уже был чемпионом мира

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов, ранее работавший в тренерском штабе Гуса Хиддинка в махачкалинском «Анжи», рассказал о конфликте форварда Самуэля Это'О и защитника Роберто Карлоса, выступавших на тот момент в команде с Северного Кавказа.

«Гус, на самом деле, был очень чутким и внимательным. Смотришь на него на тренерском собрании — вроде сидит в планшете. Но он в любой момент мог остановить доклад помощника и задать чёткие вопросы. А как он разрулил конфликт между Это’О и Роберто Карлосом!

Они что-то не поделили на тренировке. Начали препираться. Карлос не выдержал и сказал Это’О: «Ты когда от львов в своей Африке бегал, я уже был чемпионом мира». Гусу вся эта ситуация не понравилась. Он завёл их двоих в комнату, а сам ушёл. Побыв вместе, парни вышли оттуда уже в нормальных отношениях», — приводит слова Хапова Sport24.

Камерунский форвард Самуэль Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба нападающий провёл 73 матча, в которых забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

Напомним, бразильский футболист Роберто Карлос присоединился к махачкалинскому «Анжи» зимой 2011 года, однако уже летом 2012 года приостановил карьеру. За это время игрок провёл 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.