«Готовятся не только футболисты, но и поляна». «Динамо» подкололо «Спартак» из-за газона

Пресс-служба московского «Динамо» в своём телеграм-канале опубликовала фотографии, на которых запечатлена подготовка газона стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» к домашнему матчу с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РПЛ, тем самым подколов «Спартак».

«К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене», — написано в публикации клуба.

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.

Встреча в рамках 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.