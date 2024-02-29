Созин: «народная команда» осталась без арены. Это не удар по имиджу, а позор «Спартака»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на новость о неудовлетворительном состоянии газона на домашнем стадионе «Спартака».

«Когда я прочитал новость, что поле «Спартака» признано непригодным, подумал: это первомартовская шутка?

Как клуб с одним из самых дорогих стадионов в стране мог не подготовиться к весне? Я читал объяснение клуба про снег и аварию – это всё в пользу бедных. Когда на крупнейших заводах происходят аварии такого масштаба – руководство уходит. Потому что это не просто удар по имиджу «Спартака», а позор: «народная команда» осталась без арены. Повторяю, мы сейчас говорим не про какой-то «Елец» или «Тюмень» – мы говорим про великий клуб», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.