Созин: мы сами себя унизим, если будем пытаться спасти Промеса

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, которого сегодня, 29 февраля, задержала полиция на пограничном контроле аэропорта Дубая.

«У Промеса нет ни одного довода, чтобы заявить о заговоре против себя как против человека, который работает в России. Я не знаю, чем закончится его задержание, но «Спартак» не имеет права держать такого игрока. Как клуб объяснит детям в академии, что за него играет человек, обвиняемый в организации наркотрафика?

Я не работаю в правоохранительных органах. Я читаю открытые источники. И даже если половина того, что там пишут про дело Промеса, правда – не нужно его спасать. Если бы дело было в каких-то налогах или ссоре с женой – я бы и слова не сказал. Но мы говорим об очень серьёзном нарушении закона. И, пожалуйста, не надо говорить, что нас хотят унизить этим приговором Промеса. Мы сами себя унизим, если будем пытаться его спасти», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.