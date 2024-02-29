Тренер «Спартака» Абаскаль назвал цель команды на весеннюю часть сезона

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал цель красно-белых на весеннюю часть сезона.

«Всё просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли. Поэтому задачу ставим только такую — побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, в первом матче после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.