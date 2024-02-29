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«Даже по армянским меркам это копейки». Тренер «Урарту» — о зарплате Глушакова

«Даже по армянским меркам это копейки». Тренер «Урарту» — о зарплате Глушакова
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о заработной плате 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова в армянском клубе.

«Глушаков один из самых опытных футболистов не только в команде, но и в чемпионате Армении, и я думаю, что он своей игрой заслужит такое же уважение, как он заслужил в России, и надо отметить, что играет он здесь не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей, и даже по армянским меркам это копейки», — приводит слова Гунько официальный сайт клуба.

Напомним, 27 февраля «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который будет выступать под восьмым игровым номером.

Ранее Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

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