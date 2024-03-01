Игрок «Динамо» Карраскаль сравнил уровень чемпионатов России и Аргентины

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за «Ривер Плейт», сравнил уровень Российской Премьер-Лиги и чемпионата Аргентины.

«Чемпионат Аргентины сильный. Там всегда довольно жёсткая борьба. Но в России тоже очень сильный чемпионат, много игроков играют за сборные своих стран. Может быть, в России как-то спокойнее, в Аргентине больше плотность игры, но нельзя сказать, что там сильнее или слабее. Немножко разный стиль, а уровень примерно одинаковый», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль провёл за «Ривер Плейт» 81 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим выступал на правах аренды. В России Хорхе также выступал за ЦСКА в период с февраля по август 2023 года.