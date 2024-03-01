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Ибрагимович: находясь в руководстве клуба, важно понимать, кто ваш друг, а кто нет

Ибрагимович: находясь в руководстве клуба, важно понимать, кто ваш друг, а кто нет
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, рассказал о своих амбициях на занимаемой должности.

«Эта работа заставляет меня прогрессировать. Хочу быть успешным также и в качестве руководителя. Я не боюсь проблем и хочу изменения ситуации в клубе.

«Сан-Сиро»? Мы хотим построить и быть владельцами нового стадиона.

Если же говорить о роли агентов в клубе, то они всегда будут связаны с ним. Я работал с лучшим из них — Мино Райолой. Всё зависит от того, сколько власти и влияния им дано. Вы должны понимать, кто ваш друг, а кто нет», — приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, шведский экс-футболист занял свой пост в декабре 2023 года.

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