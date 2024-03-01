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«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв команду из третьего дивизиона

«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв команду из третьего дивизиона
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Франции по футболу, в котором встречались «Ле-Пюи Фут 43», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, и «Ренн» из Лиги 1. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Кубок Франции . 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК
Ле-Пюи Фут 43
Ле-Пюи-ан-Веле
Окончен
1 : 3
Ренн
Ренн
0:1 Теате – 9'     0:2 Буриго – 49'     1:2 Adinany – 61'     1:3 Буриго – 82'    

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Отличился бельгийский защитник «Ренна» Артур Теате. На 49-й минуте гости получили право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал Бенжамен Буриго. На 61-й минуте Бриан Адинани сократил отставание хозяев до одного мяча. Точку в матче поставил всё тот же Буриго, забивший третий мяч «Ренна» на 82-й минуте.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Лион» и «Валансьен». Четвёртый полуфиналист определится по итогам матча «ПСЖ» — «Ницца», который состоится 13 марта.

Турнирная сетка Кубка Франции
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