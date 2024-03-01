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Роналду опубликовал фото из тренажёрного зала после дисквалификации за неприличный жест

Роналду опубликовал фото из тренажёрного зала после дисквалификации за неприличный жест
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост с фотографией из тренажёрного зала после дисквалификации в чемпионате Саудовской Аравии.

«Не могу остановиться», — подписал фото Роналду.

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

Комитет по этике и дисциплине саудовской лиги принял решение дисквалифицировать Роналду на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба». Также португалец будет оштрафован на $ 2,6 тыс. Ещё $ 5,3 тыс. Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу».

Из-за дисквалификации Роналду пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:4).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

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