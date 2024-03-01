«Атлетик» одержал разгромную победу в матче с «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании

Сегодня, 1 февраля, прошёл матч 1/2 финала Кубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Хуан Мартинес Мунуэра. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу команды Эрнесто Вальверде.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 42-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил испанский вингер Нико Уильямс. Во втором тайме на 61-й минуте счёт довёл до разгромного Горка Гурусета, забив третий мяч в ворота Яна Облака.

Напомним, первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.

Таким образом, по сумме двух встреч баскский клуб вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Мальоркой». Финал состоится 6 апреля в Севилье на «Олимпико де Севилья» в 21:00 мск. Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: